Петров Косма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Косма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Гавриил Космин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Космин

Мать ребёнка: не указана

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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