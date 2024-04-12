Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сергеев Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сергеев (в Бегах С 1829) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно