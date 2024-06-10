Есаулова 1-я жена Григория Евстафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
1-я жена
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Есаулов Ананьй (Ананий) Григорьев
Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Сын: Ясаулов Спиридон Григорьев
Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич
Смерть
До 1816 ст.