Есаулова 1-я жена Григория Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулова 1-я жена Григория Евстафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
1-я жена
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Есаулов Ананьй (Ананий) Григорьев

Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Ясаулов Спиридон Григорьев

Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Сын: Ясаулов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Есаулов Устин Григорьев

Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Евстафьевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
До 1816 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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