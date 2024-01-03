Горяинов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Горяинова (Середа) Инна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяинов Никита Александрович

Мать ребёнка: Горяинова (Середа) Инна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяинова (Середа) Инна Валерьевна

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