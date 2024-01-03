Горяинов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяинова Анна Александровна
Мать ребёнка: Горяинова (Середа) Инна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяинов Никита Александрович
Мать ребёнка: Горяинова (Середа) Инна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно