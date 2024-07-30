Нехорошева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Терентий Гуреевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Нехорошев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Нехорошев Терентий Гуреевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елизавета Терентьевна

Отец ребёнка: Нехорошев Терентий Гуреевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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