Нехорошева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Нехорошев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Нехорошев Терентий Гуреевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елизавета Терентьевна
Отец ребёнка: Нехорошев Терентий Гуреевич
Смерть
Неизвестно