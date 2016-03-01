Карпенко (Мурнова) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Мурнова) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1954

Дата смерти

01.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954

Отец: Мурнов Георгий Георгиевич

Мать: Мурнова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1976

Дочь: Остроухова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Карпенко Михаил Васильевич

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1983

Дочь: Попова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Карпенко Михаил Васильевич

Смерть
01.03.2016
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