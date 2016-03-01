Карпенко (Мурнова) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1954
Дата смерти01.03.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954
Рождение ребёнка
20.05.1976
Дочь: Остроухова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Карпенко Михаил Васильевич
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1983
Дочь: Попова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Карпенко Михаил Васильевич
Смерть
01.03.2016