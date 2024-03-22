Иванова (Римаренко) Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Римаренко) Наталья Никифоровна

Место рождения

Новокиевлянка, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.01.1918

Дата смерти

15.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918

Отец: Римаренко Никифор Андрианович

Мать: Римаренко Феодора Артамоновна

Новокиевлянка, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Место рождения изначально с 1897 по 1899 годы называлось - переселенческий участок Богомолов, с 1900 года - дер. Покровская-3, с 1968 года - дер. Новокиевлянка.
Рождение ребёнка
12.09.1951

Сын: Иванов Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Георгий Игнатьевич

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.02.1993
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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