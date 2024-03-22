Иванова (Римаренко) Наталья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения08.01.1918
Дата смерти15.02.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918
Место рождения изначально с 1897 по 1899 годы называлось - переселенческий участок Богомолов, с 1900 года - дер. Покровская-3, с 1968 года - дер. Новокиевлянка.
Рождение ребёнка
12.09.1951
Сын: Иванов Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Георгий Игнатьевич
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
15.02.1993
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край