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Турухин - Трусихин Стефан Федоров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Турухин - Трусихин Федор Григорьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Турухин - Трусихин Викул Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Тихонькова Елисавета Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1814

Жена: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Рождение ребёнка
29.10.1814

Дочь: Зиновия Стефанова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1820

Сын: Турухин - Трусихин Никита Стефанов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1821

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1822

Сын: Турухин - Трусихин Лука Стефанов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Минодора Стефанова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова

Смерть
Неизвестно
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