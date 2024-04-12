Турухин - Трусихин Стефан Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: Турухин - Трусихин Федор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Турухин - Трусихин Викул Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Тихонькова Елисавета Стефанова
Бракосочетание
28.01.1814
Рождение ребёнка
29.10.1814
Дочь: Зиновия Стефанова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова
Рождение ребёнка
24.05.1820
Сын: Турухин - Трусихин Никита Стефанов
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова
Рождение ребёнка
02.07.1821
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова
Рождение ребёнка
16.10.1822
Сын: Турухин - Трусихин Лука Стефанов
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Минодора Стефанова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Параскева Родионова
Смерть
Неизвестно