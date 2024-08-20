Szwykowski Kazimierz Leon Teofil
Место рожденияBienica k. Mołodeczna (obecnie Białoruś)
Дата рождения20.12.1838
Дата смерти28.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1838
Отец: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek
Мать: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Szwykowski ?
Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.01.1839
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Szwykowska) Olimpia Zofia Gertruda
Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa
Рождение ребёнка
1868
Сын: Szwykowski Jan
Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Niezamężna (Szwykowska) Józefa
Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa
Смерть
28.12.1897
Похороны
Неизвестно