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Szwykowski Kazimierz Leon Teofil

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Место рождения

Bienica k. Mołodeczna (obecnie Białoruś)

Дата рождения

20.12.1838

Дата смерти

28.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1838

Отец: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek

Мать: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szwykowski ?

Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Koenig) Franciszka Józefa

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.01.1839
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Szwykowska) Olimpia Zofia Gertruda

Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa

Рождение ребёнка
1868

Сын: Szwykowski Jan

Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Niezamężna (Szwykowska) Józefa

Мать ребёнка: (Koenig) Franciszka Józefa

Смерть
28.12.1897
Похороны
Неизвестно

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