Осипова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Осипов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов Яков Поликарпович

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Осипова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Поликарпович

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Осипов Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов Яков Поликарпович

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Осипова) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Поликарпович

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно

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