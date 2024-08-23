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Башкиров Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Тимофей Васильевич

Мать: Ульяна Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Башкиров Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Марфа Борисовна

Смерть
1847

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