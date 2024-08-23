Башкиров Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Тимофей Васильевич
Мать: Ульяна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Башкиров Семён Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Марфа Борисовна
Смерть
1847