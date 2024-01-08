Уличев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уличев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уличев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Уличева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уличев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Уличева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уличева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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