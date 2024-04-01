Лыжина1, Можжарова2 Марфа Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина1, Можжарова2 Марфа Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лыжин Павел Степанов

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Лыжин Трофим Крест. Д. Афонькиной Степанов

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Лыжин Климент Степанов

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Бракосочетание
16.08.1782

Муж: Можжаров Андрей Крест. Д. Афонькиной Степанов

Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 57 ж. 35?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Леонтий Степанов

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгушина Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов

Смерть
Неизвестно
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