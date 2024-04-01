Лыжина1, Можжарова2 Марфа Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Лыжин Павел Степанов
Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов
Рождение ребёнка
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Лыжин Степан Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Иванов
Бракосочетание
16.08.1782
Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 57 ж. 35?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно