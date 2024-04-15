Романченко Киприян Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-4?i=662&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Смерть
Неизвестно