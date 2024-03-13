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Müller Johann Jacob Friedrich

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

16.01.1810

Дата смерти

16.10.1860

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1810

Отец: Müller Heinrich Adam

Мать: ?

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
21.01.1832

Жена: Müller Catharina Elisabeth

Talowka (Beideck)
Смерть
16.10.1860
Borodino, Akkerman, Bessarabien
Похороны
Неизвестно
Borodino, Akkerman, Bessarabien (Ukraine)
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