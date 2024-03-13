Müller Johann Jacob Friedrich
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения16.01.1810
Дата смерти16.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1810
Отец: Müller Heinrich Adam
Мать: ?
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
21.01.1832
Talowka (Beideck)
Смерть
16.10.1860
Borodino, Akkerman, Bessarabien
Похороны
Неизвестно
Borodino, Akkerman, Bessarabien (Ukraine)