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Половинко Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1921

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1921

Отец: Половинко Василий

Мать: Хаценко Екатерина

Рождение ребёнка
14.11.1948

Сын: Половинко Александр Иванович

Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Половинко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
14.02.1953

Сын: Половинко Василий Иванович

Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Половинко Николай Иванович

Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна

Смерть
30.09.1999

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