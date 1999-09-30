Половинко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1921
Дата смерти30.09.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1921
Отец: Половинко Василий
Мать: Хаценко Екатерина
Рождение ребёнка
14.11.1948
Сын: Половинко Александр Иванович
Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Половинко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1953
Сын: Половинко Василий Иванович
Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.05.1954
Сын: Половинко Николай Иванович
Мать ребёнка: Калиберда Агафья Алексеевна
Смерть
30.09.1999