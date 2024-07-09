Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти16.05.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Гаврило Никитович
Мать: Екатерина Терентьевна
Бракосочетание
02.02.1754 ст.
Жена: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1761 ст.
Сын: Авраам Иванович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Смерть
16.05.1806 ст.