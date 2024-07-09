Иван Гаврилович 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Гаврилович

Иван Гаврилович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

16.05.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Гаврило Никитович

Мать: Екатерина Терентьевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1754 ст.

Жена: Домна Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1761 ст.

Сын: Авраам Иванович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.05.1806 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.