Орлов Леонтий Крест. С. Соколовского, Д. Дуброаной (Сумная) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Леонтий Крест. С. Соколовского, Д. Дуброаной (Сумная) Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Орлов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Киселева Анастасия Леонтьева

Мать ребёнка: Орлова Параскева Макарова

Рождение ребёнка
30.10.1782

Сын: Орлов Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Орлова Параскева Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Параскева Макарова

Смерть
Неизвестно
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