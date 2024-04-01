Орлов Леонтий Крест. С. Соколовского, Д. Дуброаной (Сумная) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Орлов Никита
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Киселева Анастасия Леонтьева
Мать ребёнка: Орлова Параскева Макарова
Рождение ребёнка
30.10.1782
Сын: Орлов Павел Леонтьев
Мать ребёнка: Орлова Параскева Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно