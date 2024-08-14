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Попова Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1805 ст.

Дата смерти

25.04.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Семен Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Попов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Попова) Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Попова) Феоктиста Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фомина (Попова) Агрипина Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.04.1862
Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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