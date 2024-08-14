Попова Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1805 ст.
Дата смерти25.04.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Попова) Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Попова) Феоктиста Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фомина (Попова) Агрипина Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Тихонович
Смерть
25.04.1862