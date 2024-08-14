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Попов Семен Тихонович

Место рождения

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Попов Тихон Дрофеевич

Мать: Попова Марфа Сергеевна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Параскева Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Попов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Попова) Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Попова) Феоктиста Семеновна

Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фомина (Попова) Агрипина Семеновна

Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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