Попов Семен Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Попов Тихон Дрофеевич
Мать: Попова Марфа Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Попова) Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Попова) Феоктиста Семеновна
Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фомина (Попова) Агрипина Семеновна
Мать ребёнка: Попова Параскева Максимовна
Смерть
Неизвестно