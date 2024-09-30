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Шульц Андрей Петрович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889

Отец: Шульц Петр Андреевич

Мать: Шульц (Нуйя) Ева Ивановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Шульц Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1915

Сын: Шульц Петр Андреевич

Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Шульц Петр Андреевич

Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна

Красносельская Подстава, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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