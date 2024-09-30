Шульц Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения18.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889
Отец: Шульц Петр Андреевич
Бракосочетание
23.10.1911
Рождение ребёнка
28.10.1912
Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
09.09.1915
Сын: Шульц Петр Андреевич
Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
29.11.1916
Сын: Шульц Петр Андреевич
Мать ребёнка: Шульц (Харвонен) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно