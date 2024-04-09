Марья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Потылицын Алексей Романов
Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев
Рождение ребёнка
1732
Сын: Потылицын Григорей Романов
Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Потылицын Алексей 2 Романов
Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев
Смерть
Неизвестно