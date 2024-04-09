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Марья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Роман Васильев

Рождение ребёнка
1723

Сын: Потылицын Алексей Романов

Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев

Рождение ребёнка
1732

Сын: Потылицын Григорей Романов

Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Потылицын Алексей 2 Романов

Отец ребёнка: Потылицын Роман Васильев

Смерть
Неизвестно

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