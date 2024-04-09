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Потылицын Роман Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Потылицын Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Потылицын Алексей Романов

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Потылицын Григорей Романов

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Потылицын Алексей 2 Романов

Мать ребёнка: Марья Павлова

Смерть
Неизвестно

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