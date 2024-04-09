Потылицын Роман Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Потылицын Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Потылицын Алексей Романов
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Потылицын Григорей Романов
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Потылицын Алексей 2 Романов
Мать ребёнка: Марья Павлова
Смерть
Неизвестно