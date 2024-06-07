Батурова Неля
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1970
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сагираева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягудаев Моисей
Рождение ребёнка
06.06.1992
Сын: Yagoda Nick
Отец ребёнка: Ягудаев Моисей
Рождение ребёнка
26.08.1993
Сын: Yagoda Emmanuel
Отец ребёнка: Ягудаев Моисей
Рождение ребёнка
26.05.2006
Дочь: Yagoda Аbigel
Отец ребёнка: Ягудаев Моисей