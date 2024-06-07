Батурова Неля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурова Неля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1970

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Муж

Дети

1992 г.р.
1993 г.р.
2006 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сагираева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягудаев Моисей

Рождение ребёнка
06.06.1992

Сын: Yagoda Nick

Отец ребёнка: Ягудаев Моисей

Рождение ребёнка
26.08.1993

Сын: Yagoda Emmanuel

Отец ребёнка: Ягудаев Моисей

Рождение ребёнка
26.05.2006

Дочь: Yagoda Аbigel

Отец ребёнка: Ягудаев Моисей

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