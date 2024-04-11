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Анкудин Васильев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Василий Гаврилов

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Анкудинова

Мать ребёнка: Мавра

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

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