Анкудин Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Василий Гаврилов
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Анкудинова
Мать ребёнка: Мавра
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно