Зарембо Макрина Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1899 ст.
Дочь: Зарембо Кристина Илларионовна
Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1901 ст.
Сын: Зарембо Павел Илларионович
Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1904 ст.
Сын: Зарембо Гавриил Илларионович
Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Дочь: Зарембо Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович
Смерть
Неизвестно