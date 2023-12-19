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Зарембо Макрина Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Илларион Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1899 ст.

Дочь: Зарембо Кристина Илларионовна

Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1901 ст.

Сын: Зарембо Павел Илларионович

Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1904 ст.

Сын: Зарембо Гавриил Илларионович

Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1911 ст.

Сын: Зарембо Тит Илларионович

Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Дочь: Зарембо Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Зарембо Илларион Иванович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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