Богунова (Фролова) Афимья Ii Жена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Фролова) Афимья Ii Жена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Флоров Гаврила Крест. Д.Кустовой Федоров

Мать: Флорова Федосья

Бракосочетание
20.01.1786

Муж: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 40 ж. 21
Рождение ребёнка
05.07.1787

Сын: Богунов Сергей Данилов

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Данилова

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Рождение ребёнка
27.?.1791

Дочь: Устинья Даниловна

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Богунов Ефим Данилов

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Рождение ребёнка
06.02.1798

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Николай Казак Залинейного Полка Данилов

Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов

Смерть
Неизвестно
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