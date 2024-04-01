Богунова (Фролова) Афимья Ii Жена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
20.01.1786
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 40 ж. 21
Рождение ребёнка
05.07.1787
Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Данилова
Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов
Рождение ребёнка
27.?.1791
Дочь: Устинья Даниловна
Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Богунов Ефим Данилов
Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов
Рождение ребёнка
06.02.1798
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Богунов Данила Казак Р.Плосского Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно