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Бирюков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1917

Отец: Бирюков Федор Михайлович

Мать: Бирюкова Марфа Васильевна

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