Гузов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.04.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1981

Сын: Гузов Алексей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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