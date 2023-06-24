Гузов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.04.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности