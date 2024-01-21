Поляков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Александр

Поляков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1968

Дочь: Полякова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Полякова Надежда

Рождение ребёнка
17.01.1968

Дочь: Борисевич Альбина Александровна

Мать ребёнка: Полякова Надежда

Смерть
Неизвестно

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