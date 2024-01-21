Поляков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1968
Дочь: Полякова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Полякова Надежда
Рождение ребёнка
17.01.1968
Дочь: Борисевич Альбина Александровна
Мать ребёнка: Полякова Надежда
Смерть
Неизвестно