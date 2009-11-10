Лузин (Лузина) Анфиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1918
Дата смерти10.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин ?
Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1937
Дочь: (Лузин) Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Лузин) Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич
Смерть
10.11.2009