Лузин (Лузина) Анфиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузин (Лузина) Анфиса Григорьевна

Лузин (Лузина) Анфиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1918

Дата смерти

10.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин ?

Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1937

Дочь: (Лузин) Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Лузин) Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лузин Евгений (Кузьма) Дмитриевич

Смерть
10.11.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.