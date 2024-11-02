Вложенина (Лопатина) Марина Нестерова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вложенина (Лопатина) Марина Нестерова

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лопатин - Лопатинский Нестер Спиридонов

Мать: Лопатина Варвара Иванова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1841 ст.

Муж: Петров Алексей Егоров

Бракосочетание
10.10.1847

Муж: Волженин Лаврентий Васильев

Петрова Марина Нестерова - 2-й брак
Рождение ребёнка
09.03.1849

Сын: Волженин Кирил Лаврентиев

Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев

Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.

Дочь: Ундалова (Волженина) Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.08.1851

Дочь: Шишаева (Волженина) Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев

Бракосочетание
1866

Муж: Ундалов Артемий Тихонов

Смерть
Неизвестно

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