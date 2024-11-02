Вложенина (Лопатина) Марина Нестерова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Около 1841 ст.
Бракосочетание
10.10.1847
Петрова Марина Нестерова - 2-й брак
Рождение ребёнка
09.03.1849
Сын: Волженин Кирил Лаврентиев
Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.
Дочь: Ундалова (Волженина) Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1851
Дочь: Шишаева (Волженина) Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Волженин Лаврентий Васильев
Бракосочетание
1866
Смерть
Неизвестно