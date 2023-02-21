Алхасьянц (Айрапетян) Софья Месроповна
Место рожденияГорис, Армения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Hayrapetyan Mesrop
Горис, Армения
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алхасьянц Месроп Давидович
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Алхасьянц Маргарита Давидовна
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Shushanik
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алхасьянц Микаел Давидович
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Рождение ребёнка
1894
Сын: Алхасьянц Галуст Давидович
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
07.09.1898
Дочь: Айдинянц Анна Давидовна
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Рождение ребёнка
1901
Сын: Алхасьянц Арменак Давидович
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Рождение ребёнка
01.03.1904
Сын: Алхасьянц Левон Давидович
Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович
Горис, Армения
Смерть
Неизвестно