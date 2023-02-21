Алхасьянц (Айрапетян) Софья Месроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхасьянц (Айрапетян) Софья Месроповна

Место рождения

Горис, Армения

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Hayrapetyan Mesrop

Мать: не указана

Горис, Армения
Рождение ребёнка
1883

Сын: Алхасьянц Месроп Давидович

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Алхасьянц Маргарита Давидовна

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Shushanik

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алхасьянц Микаел Давидович

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Рождение ребёнка
1894

Сын: Алхасьянц Галуст Давидович

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
07.09.1898

Дочь: Айдинянц Анна Давидовна

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Рождение ребёнка
1901

Сын: Алхасьянц Арменак Давидович

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Алхасьянц Левон Давидович

Отец ребёнка: Алхасьянц Давид Оганович

Горис, Армения
Смерть
Неизвестно
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