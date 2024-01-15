Макагон Соломон Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макагон Соломон Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1904

Дата смерти

28.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904

Отец: не указан

Мать: Макагон Итта Израилевн

Бракосочетание
24.02.1940

Жена: Макагон Серафима Матвеевна

Сталино
Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Коссовская Софья Соломоновна

Мать ребёнка: Макагон Серафима Матвеевна

Чирчик Узбекской ССР
Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Вилина Наталья Соломоновна

Мать ребёнка: Макагон Серафима Матвеевна

Чирчик Узбекской ССР
Смерть
28.07.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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