Макагон Соломон Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1904
Дата смерти28.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904
Мать: Макагон Итта Израилевн
Бракосочетание
24.02.1940
Сталино
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Коссовская Софья Соломоновна
Мать ребёнка: Макагон Серафима Матвеевна
Чирчик Узбекской ССР
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Вилина Наталья Соломоновна
Мать ребёнка: Макагон Серафима Матвеевна
Чирчик Узбекской ССР
Смерть
28.07.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург