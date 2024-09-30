Карху (Сакса) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карху (Сакса) Ева Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1866

Муж: Карху Петр Иосифович

Рождение ребёнка
03.07.1879

Дочь: (Карху) Вальборга Петровна

Отец ребёнка: Карху Петр Иосифович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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