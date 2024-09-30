Карху (Сакса) Ева Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
Муж: Карху Петр Иосифович
Рождение ребёнка
03.07.1879
Дочь: (Карху) Вальборга Петровна
Отец ребёнка: Карху Петр Иосифович
Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно