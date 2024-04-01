Калинина Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Бобылева Аксинья Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Сын: Калинин Иван Ефимов?
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Атасова Елена Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Мавра Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Атаманская Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Овсянникова Ефимья Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Заломаева Васса Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Дочь: Хомякова Елена Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов