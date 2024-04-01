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Калинина Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Бобылева Аксинья Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Калинин Иван Ефимов?

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
23.05.1771

Дочь: Атасова Елена Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.04.1775

Дочь: Мавра Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Екатерина Ильина Плотникова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атаманская Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Ефимья Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заломаева Васса Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова Елена Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Смерть
Неизвестно
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