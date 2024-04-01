Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Бобылева Аксинья Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Калинин Иван Ефимов?

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1771

Дочь: Атасова Елена Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.04.1775

Дочь: Мавра Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Екатерина Ильина Плотникова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атаманская Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Ефимья Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заломаева Васса Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова Елена Ефимова

Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Агрофена Иванова

Смерть
После 1795
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