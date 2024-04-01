Калинин Ефим Отст. Подпрапорщикд.Кривоозерной Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Бобылева Аксинья Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Калинин Иван Ефимов?
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1771
Дочь: Атасова Елена Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1775
Дочь: Мавра Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Екатерина Ильина Плотникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атаманская Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Ефимья Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заломаева Васса Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякова Елена Ефимова
Мать ребёнка: Калинина Агрофена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795