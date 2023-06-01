Мелихова Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 или 1780
Дата смерти06.01.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.10.1811
Дочь: Мелихова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Мелихов Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814
Сын: Мелихов Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Мелихов Григорий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1845