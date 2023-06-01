Мелихова Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихова Анна Поликарповна

Мелихова Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 или 1780

Дата смерти

06.01.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 или 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.10.1811

Дочь: Мелихова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Мелихов Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814

Сын: Мелихов Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Мелихов Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Григорий Георгиевич

Смерть
06.01.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close