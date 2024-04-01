Веремская Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

29.06.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1914

Муж: Веремский Петр Порфириев

Рождение ребёнка
29.05.1915

Сын: Мертворож.

Отец ребёнка: Веремский Петр Порфириев

Смерть
29.06.1915
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
19 лет, от родов

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