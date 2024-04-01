Веремская Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти29.06.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
29.05.1915
Сын: Мертворож.
Отец ребёнка: Веремский Петр Порфириев
Смерть
29.06.1915
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
19 лет, от родов