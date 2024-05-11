Воробьев Евгений Васильевич 20.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Евгений Васильевич

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Место рождения

Смердомский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

18.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Воробьев Василий Ефимович

Мать: Воробьева (Вероятно Сейц) Антонина Ивановна

Смердомский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Павлина Фёдоровна

Образование
По 15.12.1943
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Окончил школу ФЗО номер 8 Чагодощенского стекольного завода
Работа или профессия
С 15.07.1944 по 01.11.1963
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
15 июля 1943 года принят на работу в строительный цех Чагодощенского стекольного завода столяром. 15 августа 1949 года за достигнутые успехи в соц. соревновании в I полугодии 1949 года премирован в су... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1951

Сын: Воробьев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1953

Сын: Воробьев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Воробьев Валентин Евгеньевич

Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.12.1959

Сын: Воробьев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.11.1963 по 30.08.1970
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
1 ноября 1963 года принят на работу в Чагодскую восмилетнюю школу мастером школьных мастерских. 25 июня 1965 года присвоен квалификация слесаря 2 разряда (Институт усовершенствования учителей). 26 ию... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1965

Дочь: Воробьева Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна

Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.09.1970 по 01.09.1974
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
1 сентября 1970 года назначен учителем труда Чагодской средней школы номер 2. 1 сентября 1974 года освобождён от работы по личному заявлению.
Работа или профессия
С 23.09.1974 по 22.06.1975
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
23 сентября 1974 года принят столяром в Чагодощенскую центральную районную больницу. 22 июня 1975 года освобождён от работы по собственному желанию.
Работа или профессия
С 03.07.1975 по 31.05.1989
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
3 июля 1975 года принят столяром 5 разряда в транспортный цех Чагодощенского стекольного завода. 15 мая 1979 года переведён в ремонтно-строительный цех. 25 апреля 1980 года за активное участие в соц. ... Показать все
Награда
06.08.1980
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
6 августа 1980 года от имени Министерства промышленности строительных материалов РСФСР и ЦК профсоюза награжден знаком "Победитель социалистической соревнования 1980 года".
Работа или профессия
15.04.1987
Чагода, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
15 апреля 1987 года Воробьеву Е.В. и Гараничеву В.А. выдано удостоверение на предложение, признанное рационализаторским и принятое Чагодощенским стекольным заводом 31 марта 1987 года Министерством про... Показать все
Смерть
18.08.1993

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