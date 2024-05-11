Воробьев Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти18.08.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
По 15.12.1943
Окончил школу ФЗО номер 8 Чагодощенского стекольного завода
Работа или профессия
С 15.07.1944 по 01.11.1963
15 июля 1943 года принят на работу в строительный цех Чагодощенского стекольного завода столяром. 15 августа 1949 года за достигнутые успехи в соц. соревновании в I полугодии 1949 года премирован в су... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1951
Сын: Воробьев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.07.1953
Сын: Воробьев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1955
Сын: Воробьев Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.12.1959
Сын: Воробьев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна
Работа или профессия
С 01.11.1963 по 30.08.1970
1 ноября 1963 года принят на работу в Чагодскую восмилетнюю школу мастером школьных мастерских. 25 июня 1965 года присвоен квалификация слесаря 2 разряда (Институт усовершенствования учителей). 26 ию... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1965
Дочь: Воробьева Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Воробьева Павлина Фёдоровна
Работа или профессия
С 01.09.1970 по 01.09.1974
1 сентября 1970 года назначен учителем труда Чагодской средней школы номер 2. 1 сентября 1974 года освобождён от работы по личному заявлению.
Работа или профессия
С 23.09.1974 по 22.06.1975
23 сентября 1974 года принят столяром в Чагодощенскую центральную районную больницу. 22 июня 1975 года освобождён от работы по собственному желанию.
Работа или профессия
С 03.07.1975 по 31.05.1989
3 июля 1975 года принят столяром 5 разряда в транспортный цех Чагодощенского стекольного завода. 15 мая 1979 года переведён в ремонтно-строительный цех. 25 апреля 1980 года за активное участие в соц. ... Показать все
Награда
06.08.1980
6 августа 1980 года от имени Министерства промышленности строительных материалов РСФСР и ЦК профсоюза награжден знаком "Победитель социалистической соревнования 1980 года".
Работа или профессия
15.04.1987
15 апреля 1987 года Воробьеву Е.В. и Гараничеву В.А. выдано удостоверение на предложение, признанное рационализаторским и принятое Чагодощенским стекольным заводом 31 марта 1987 года Министерством про... Показать все
Смерть
18.08.1993