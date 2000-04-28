Акчулпанов Мулаян
Место рожденияБашкортостан
Дата рождения27.06.1909
Дата смерти28.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишбулдин Риф
Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1952
Сын: Ишбулдин Иршат Мулаянович
Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна
Смерть
28.04.2000