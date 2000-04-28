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Акчулпанов Мулаян

Место рождения

Башкортостан

Дата рождения

27.06.1909

Дата смерти

28.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишбулдин Риф

Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна

Рождение ребёнка
21.07.1952

Сын: Ишбулдин Иршат Мулаянович

Мать ребёнка: Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна

Смерть
28.04.2000

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