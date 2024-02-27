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Светлакова Наталья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1980

Отец: Светлаков Юрий Аркадьевич

Мать: Светлакова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1999

Дочь: Данилова Алёна Рамильевна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Рамиль

Рождение ребёнка
01.07.2007

Сын: Юкляевских Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Юкляевских Сергей

Рождение ребёнка
28.05.2014

Дочь: Кривошея Кристина Александровна

Отец ребёнка: Кривошея Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошея Александр

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