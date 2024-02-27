Светлакова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1980
Рождение ребёнка
04.02.1999
Дочь: Данилова Алёна Рамильевна
Отец ребёнка: Нурмухаметов Рамиль
Рождение ребёнка
01.07.2007
Сын: Юкляевских Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Юкляевских Сергей
Рождение ребёнка
28.05.2014
Дочь: Кривошея Кристина Александровна
Отец ребёнка: Кривошея Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошея Александр