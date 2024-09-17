Чертовских Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертовских Евдокия

Чертовских Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовских Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чертовских Яков Максимович

Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Леденева (Чертовских) Домна

Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чертовских Степан Максимович

Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.