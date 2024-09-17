Чертовских Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чертовских Яков Максимович
Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Леденева (Чертовских) Домна
Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чертовских Степан Максимович
Отец ребёнка: Чертовских Максим Леонтьевич
Смерть
Неизвестно