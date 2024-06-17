Коширина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоширина Параскева

Коширина Параскева

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коширин Алексей Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коширин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Коширин Алексей Андрианович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коширин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Коширин Алексей Андрианович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.