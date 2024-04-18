Жегульский Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиДо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Бракосочетание
28.10.1806 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1811
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна
Смерть
До 1813
Рождение ребёнка
13.03.1819
Дочь: Жегульская Дарья Петрова
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Жегульская Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна