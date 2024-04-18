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Жегульский Петр Васильев

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

До 1813

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Жегульский Василий Семенов

Мать: Жегульская Марфа Афанасьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.10.1806 ст.

Жена: Жегульская Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1811

Сын: Жегульский Иван Петров

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1813
Рождение ребёнка
13.03.1819

Дочь: Жегульская Дарья Петрова

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Жегульская Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Ивановна

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