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Мирошниченко Максим Яковлевич
Мирошниченко Максим Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.05.2021
Пол
Мужской
Отец
Мирошниченко Яков Валерьевич
1985 г.р.
Мать
Мирошниченко (Александрова) Маргарита Игоревна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2021
Отец:
Мирошниченко Яков Валерьевич
Мать:
Мирошниченко Маргарита Игоревна
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