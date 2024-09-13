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Кобелева Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Около 1796

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кобелев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Богатырева (Кобелева) Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Кобелев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Кобелева) Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кобелев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1834 д.Городище отставной солдат, 77 лет
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Кобелева) Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Около 1796
Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

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