Кобелева Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиОколо 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Кобелев Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Богатырева (Кобелева) Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Кобелева) Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Кобелев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Перепись 1834 д.Городище отставной солдат, 77 лет
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Кобелева) Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобелев Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Около 1796
Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край