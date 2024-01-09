Абдылдаев Азамат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдылдаев Азамат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токоева Жылдызкан

Рождение ребёнка
27.12.2010

Дочь: Абдылдаева Айжамал

Мать ребёнка: Токоева Жылдызкан

Смерть
2019

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