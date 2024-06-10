Сухинин Матвей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Сухинин Яков Иванов
Мать: Сухинина Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ершова (Сухинина) Агриппина Матвеева
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сухинин Петр Матвеев
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сухинин Александр Матвеев
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сухинина (Сухинина) Феония Матвеева
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сухинина (Сухинина) Маремьяна Матвеева
Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова
Смерть
1838