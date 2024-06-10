Сухинин Матвей Яковлев 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинин Матвей Яковлев

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Сухинин Яков Иванов

Мать: Сухинина Марфа Васильева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова, Сухинина Стефанида Леонтьева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сухинин Филипп Матвеев

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ершова (Сухинина) Агриппина Матвеева

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сухинин Петр Матвеев

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сухинин Александр Матвеев

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сухинина (Сухинина) Феония Матвеева

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сухинина (Сухинина) Маремьяна Матвеева

Мать ребёнка: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1838

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