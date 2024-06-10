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Сухинин Александр Матвеев

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Сухинин Матвей Яковлев

Мать: Сухинина Авдотья Иванова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина Варвара Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина (Первая Жена) Прасковья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Сухинина (Сухинина) Авдотья Александрова

Мать ребёнка: Сухинина (Первая Жена) Прасковья

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сухинина (Сухинина) Домна Александрова

Мать ребёнка: Сухинина (Первая Жена) Прасковья

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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