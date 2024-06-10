Сухинин Александр Матвеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Сухинин Матвей Яковлев
Мать: Сухинина Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухинина Варвара Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Сухинина (Сухинина) Авдотья Александрова
Мать ребёнка: Сухинина (Первая Жена) Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сухинина (Сухинина) Домна Александрова
Мать ребёнка: Сухинина (Первая Жена) Прасковья
Смерть
Неизвестно